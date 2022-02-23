Кустурица заявил о желании получить российское гражданство

Югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица выразил желание получить гражданство России, сообщают «Известия» со ссылкой на кинематографиста.

Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии

«Некоторые соотечественники называют меня апатридом — человеком без гражданства. У меня есть сербский паспорт, есть французский, пусть будет и русский», — сказал режиссер.

По его словам, он очень любит русскую культуру и чувствует себя в России комфортно.

Напомним, на днях Кустурица согласился с предложением министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссёра Центрального академического театра российской армии.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Гражданство РФЭмир Кустурица
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