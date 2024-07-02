Кушанашвили пообещал победить болезнь и вернуться

Телеведущий Отар Кушанашвили пообещал своим поклонникам победить болезнь и вернуться. Голосовое сообщение журналиста было опубликовано в Telegram-канале программы «Каково?!».

У госпитализированного телеведущего Кушанашвили обнаружили онкологию

Процесс своего восстановления он назвал «триумфальным восстановлением к изумлению светил мировой медицины».

«Я желаю вам всем блестящего дня, наслаждайтесь жизнью... Я выиграю эту схватку... и вернусь. Люблю. Аминь», - заявил Кушанашвили.

Ранее друг Кушанашвили Владимир Полупанов заявил, что телеведущего, которому сделали две операции, перевели из реанимации в обычную палату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Елена Никитченко
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