Кушанашвили пообещал победить болезнь и вернуться
Телеведущий Отар Кушанашвили пообещал своим поклонникам победить болезнь и вернуться. Голосовое сообщение журналиста было опубликовано в Telegram-канале программы «Каково?!».
Процесс своего восстановления он назвал «триумфальным восстановлением к изумлению светил мировой медицины».
«Я желаю вам всем блестящего дня, наслаждайтесь жизнью... Я выиграю эту схватку... и вернусь. Люблю. Аминь», - заявил Кушанашвили.
Ранее друг Кушанашвили Владимир Полупанов заявил, что телеведущего, которому сделали две операции, перевели из реанимации в обычную палату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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