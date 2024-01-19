Ярмольник заявил, что ему жалко Кологривого после критики коллег
Актер и телеведущий Леонид Ярмольник признался, что ему жаль актера Никиту Кологривого, который критикует своих коллег в кино, передает ТАСС.
Ярмольник назвал молодого коллегу по цеху «дураком» из-за того, что он назвал роли Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского скучными.
До этого актер, кинорежиссер и кинопродюсер Филипп Янковский решил уколоть Никиту Кологривого на премьере фильма «Прелесть», которая состоялась в кинотеатре «Художественный».
«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», — сказал артист.
Ранее молодой актер Никита Кологривый, известный по ролям Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме «По щучьему велению», выступил с критикой Данилы Козловского. Также высмеял актрису Александру Бортич, которая снимается в кино, не имея актерского образования, передает «Радиоточка НСН».
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