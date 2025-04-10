Куплетист Вашуков рассказал, что Степаненко переехала жить в США

Юмористка Елена Степаненко покинула Россию и очень редко посещает Москву, рассказал изданию «Абзац» ее коллега Михаил Вашуков. Куплетист заявил, что она переехала в США и стала вести затворнический образ жизни.

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Степаненко развелась с Евгением Петросяном в 2018 году. Ее собственная передача на канале «Россия-1» закрылась в 2020 году из-за низких рейтингов. Последнее ее появление на канале и телевидении — в качестве ведущей программы «Парад юмора» в январе этого года.

Артистка также закрыла юридическое лицо, через которое она организовывала свои выступления и концерты, сообщила Федеральная налоговая служба.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев опроверг слухи о своем переезде в Америку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»
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