Куплетист Вашуков рассказал, что Степаненко переехала жить в США

Степаненко развелась с Евгением Петросяном в 2018 году. Ее собственная передача на канале «Россия-1» закрылась в 2020 году из-за низких рейтингов. Последнее ее появление на канале и телевидении — в качестве ведущей программы «Парад юмора» в январе этого года.

Артистка также закрыла юридическое лицо, через которое она организовывала свои выступления и концерты, сообщила Федеральная налоговая служба.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев опроверг слухи о своем переезде в Америку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



