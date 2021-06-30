Мало: Степаненко оспорила в суде раздел имущества с Петросяном
Юмористка, телеведущая, пародистка, актриса, певица и поэтесса Елена Степаненко обжаловала решение о разделе совместно нажитого имущества, принятого ранее судом в рамках бракоразводного процесса с народным артистом РСФСР Евгением Петросяном. Апелляционное заявление подано в Хамовнический районный суд Москвы.
В свою очередь адвокат юмориста Сергей Жорин сообщил ТАСС, что пока не прочитал жалобу, поэтому пока не может сказать, что именно не понравилось Степаненко в части раздела имущества. Представитель Петросяна подчеркнул, что первоначальные требования бывшей жены были излишне завышенными и не отвечали закону.
При этом, по словам Жорина, он даже не сомневался, что Степаненко будет не удовлетворена вердиктом суда и подаст апелляцию.
Суд официально расторг брак Петросяна и Степаненко в ноябре 2018 года. Их имущество было решено разделить поровну. В начале бракоразводного процесса Заслуженная артистка РФ просила суд взыскать половину имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей.
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