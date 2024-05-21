Неэффективное использование «Пушкинской карты» объяснили плохой логистикой
Гастрольная деятельность в регионах, кинопоказы и выездные экскурсии позволили бы повысить эффективность траты средств с карты, сказала НСН Оксана Полевская.
Участникам госпрограммы «Пушкинская карта», проживающим в малых отдаленных населенных пунктах, стоит чаще совершать организованные поездки в региональные учреждения культуры, заявила НСН директор по развитию бизнеса групп компаний Intickets Оксана Полевская.
К концу 2023 года участниками программы «Пушкинская карта» стали почти 10 миллионов человек. Держатели За год они потратили только 12,9 миллиарда рублей - четверть средств, предусмотренных условиями проекта, сообщили «Известиям» в Минкультуры. При этом эксперты указывают на разные возможности использования карт в больших городах и малых населенных пунктах. По словам Полевской, ученикам сельских школ должны быть доступны альтернативные варианты досуга.
«Решить вопрос можно за счет улучшения логистических путей – организованного вывоза школьников в культурные учреждения близлежащих больших городов. Наверняка во многих областях есть практика, когда артисты театров из региональных центров посещают отдаленных населенные пункты с гастролями. По-другому никак, мы же не поставим везде Малый и Большой театры, строительство неоправданно. Возможно, чуть проще организовать кинопоказы в небольших городах, ведь кино тоже входит в программу «Пушкинской карты». Думаю, это логистическая история – человек к культуре и культура к человеку», - сказала она.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что с момента запуска программы «Пушкинская карта» ее участники выкупили более 63 миллионов билетов на сумму свыше 31 миллиарда рублей. Первую тройку категорий по популярности составляют билеты в кинотеатры, на спектакли и в музеи, передает «Радиоточка НСН».
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