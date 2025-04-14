Самый кассовый мультфильм в истории «Нэчжа 2» выйдет в России в мае

Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» (в оригинале «Нэчжа 2»), который собрал в мировом прокате больше $2 млрд, появится в российских кинотеатрах 29 мая, сообщила пресс-служба компании «Атмосфера кино». Уточняется, что компании Arna Media и «Каскад Фильм» приобрели права на показ мультфильма.

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Анимированная история о мальчике-демоне, который защитил родной город от врагов, стала хитом в 2019 году. После этого режиссер и сценарист Ян Юй заявил о работе над сиквелом. Его премьера в Китае состоялась 29 января, а в США он вышел 15 февраля.

Лента стала не только самым успешным мультфильмом, но и является пятым самым кассовым проектом в истории кино. Основной успех ему принесла популярность на родине: 99% доходов от билетов приходятся на продажи в КНР, за ее пределами картина заработала всего лишь $21 млн.

Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» совместно с продакшн-компанией Yellow, Black and White работает над созданием нового анимационного сериала про Чебурашку. При этом сюжеты нового проекта не будут связаны с событиями полнометражного «Чебурашки», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из мультфильма
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