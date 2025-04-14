Самый кассовый мультфильм в истории «Нэчжа 2» выйдет в России в мае

Анимированная история о мальчике-демоне, который защитил родной город от врагов, стала хитом в 2019 году. После этого режиссер и сценарист Ян Юй заявил о работе над сиквелом. Его премьера в Китае состоялась 29 января, а в США он вышел 15 февраля.

Лента стала не только самым успешным мультфильмом, но и является пятым самым кассовым проектом в истории кино. Основной успех ему принесла популярность на родине: 99% доходов от билетов приходятся на продажи в КНР, за ее пределами картина заработала всего лишь $21 млн.

Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» совместно с продакшн-компанией Yellow, Black and White работает над созданием нового анимационного сериала про Чебурашку. При этом сюжеты нового проекта не будут связаны с событиями полнометражного «Чебурашки», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

