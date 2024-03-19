Актер Хабенский сравнил себя с Табаковым из-за поста худрука в МХТ имени Чехова
Актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский признался, что остается непростым человеком, передает «Пятый канал».
«В десятикратном размере ко мне прилетает бумеранг, который в свое время я позволял себе по отношению к Олегу Павловичу Табакову. Когда я приходил и говорил: «Мне это неинтересно. Я здесь снимаюсь в кино, здесь хорошо, эти роли я не играю, потому что я не играл их еще в Питере, почему я в Москве должен?» - сказал Хабенский.
По его словам, после таких слов Табаков смотрел на юного актера с внутренней улыбкой, а он тогда этой улыбки не понимал, хотя сейчас понял.
Ранее стало известно, что Хабенский поставит на сцене театра пьесу «Чайка», отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФНС прогнозирует рост поступлений налогов в 2024 году на 12%
- Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
- Красные туфельки из «Волшебника страны Оз» выставят на аукцион
- Концерт Егора Крида в Оренбурге перенесли на май
- Картаполов заявил, что электронные повестки будут рассылать в весенний призыв
- Гладков: за неделю при обстрелах ВСУ погибли 16 человек
- Росстат: Лидером по росту инвестиций стал выпуск металлоизделий и компьютеров
- Губернатор Гладков: Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области
- Актер Хабенский сравнил себя с Табаковым из-за поста худрука в МХТ имени Чехова
- Картаполов: Призыв на военную службу пройдет по плану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru