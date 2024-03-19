Актер Хабенский сравнил себя с Табаковым из-за поста худрука в МХТ имени Чехова

«В десятикратном размере ко мне прилетает бумеранг, который в свое время я позволял себе по отношению к Олегу Павловичу Табакову. Когда я приходил и говорил: «Мне это неинтересно. Я здесь снимаюсь в кино, здесь хорошо, эти роли я не играю, потому что я не играл их еще в Питере, почему я в Москве должен?» - сказал Хабенский.

По его словам, после таких слов Табаков смотрел на юного актера с внутренней улыбкой, а он тогда этой улыбки не понимал, хотя сейчас понял.

Ранее стало известно, что Хабенский поставит на сцене театра пьесу «Чайка», отмечает RT.

