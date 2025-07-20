Куклачев: РФ и США могли бы обмениваться театральными постановками
Россия и США могли бы обмениваться театральными постановками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра кошек в Москве Юрия Куклачева.
По его мнению, это может происходить по аналогии с кинолентами. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности.
Куклачев подчеркнул, что в России интересуются американскими театральными постановками, а в США — российскими. По его словам, «без этого невозможно жить». Артист также подчеркнул, что таких спектаклей, как в российских театрах, нет в других странах.
«Они смотрят, и они счастливы, когда мы к ним приезжаем», - сказал Куклачев.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский готовит спектакль про драматурга XIX века Сухово-Кобылина.
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