Куклачев: РФ и США могли бы обмениваться театральными постановками

Россия и США могли бы обмениваться театральными постановками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра кошек в Москве Юрия Куклачева.

По его мнению, это может происходить по аналогии с кинолентами. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности.