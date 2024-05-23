Кубанский казачий хор захотел купить люксовую машину за 7,7 млн рублей

Стоимость автомобиля составляет 7,7 миллиона рублей. В учреждении заявили, что руководствуются райдером выступающих в Концертном зале хора артистов.

Итоги закупки подведут 4 июня. Как следует из данных портала госзакупок, автомобиль должен быть фиолетового цвета, а салон – белого. Также указано, что подсветка салона должна быть цветной – не менее 253 цветов, панорамный люк. В перечне функций обеспечения безопасности — мониторинг состояния водителя, система предупреждения о выходе из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении.

В учреждении отметили, что инициатор закупки — структурное подразделение «Концертный зал», которое отходит от сдачи зала в аренду, а стремится самостоятельно привозить артистов. На этом фоне «встал вопрос об обеспечении их райдера».

Автомобили премиум-класса прибывают в Россию через параллельный импорт, но с каждым днем обеспечивать их поставки все сложнее. Об этом НСН ранее заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

