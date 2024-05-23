Кубанский казачий хор захотел купить люксовую машину за 7,7 млн рублей
Кубанский казачий хор объявил тендер на покупку люксового автомобиля Hongqi H9 китайского производства, сообщает РИА Новости.
Стоимость автомобиля составляет 7,7 миллиона рублей. В учреждении заявили, что руководствуются райдером выступающих в Концертном зале хора артистов.
Итоги закупки подведут 4 июня. Как следует из данных портала госзакупок, автомобиль должен быть фиолетового цвета, а салон – белого. Также указано, что подсветка салона должна быть цветной – не менее 253 цветов, панорамный люк. В перечне функций обеспечения безопасности — мониторинг состояния водителя, система предупреждения о выходе из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении.
В учреждении отметили, что инициатор закупки — структурное подразделение «Концертный зал», которое отходит от сдачи зала в аренду, а стремится самостоятельно привозить артистов. На этом фоне «встал вопрос об обеспечении их райдера».
Автомобили премиум-класса прибывают в Россию через параллельный импорт, но с каждым днем обеспечивать их поставки все сложнее. Об этом НСН ранее заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Кубанский казачий хор захотел купить люксовую машину за 7,7 млн рублей
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru