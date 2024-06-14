«Кто оплатит?»: В Госдуме оценили идею бесплатных билетов в театры для бойцов СВО
Сейчас нет никакой статистики, которая могла бы показать, какой процент военных посещает учреждения культуры, рассказал НСН депутат Александр Шолохов.
При реализации инициативы бесплатного посещения учреждений культуры участниками спецоперации важно участие Минфина, которое должно предоставить средства, чтобы возместить выпадающие доходы этих учреждений. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Бойцам спецоперации намерены разрешить бесплатный вход в учреждения культуры. Вопрос рассматривается в администрации президента России, сообщил «Коммерсант». Речь идет о варианте полного субсидирования посещений культурных мероприятий, музеев, театров и кинотеатров участниками СВО и членами их семей. Шолохов отметил, что театры и кинотеатры, безусловно, будут терять доход при реализации данной программы.
«Если это обсуждается в администрации президента, то, возможно, в решении этой задачи есть свет в конце тоннеля. Но встает другой вопрос, кто за это будет платить. Пропускать бесплатно какую-то категорию граждан означает, что кто-то должен за нее заплатить. Это подразумевает выпадающие доходы таких учреждений. Как только Минфин скажет, что оно изыскало средства для возмещения учреждениям культуры выпадающих доходов, то финансовый вопрос будет решен. Мы ведь говорим и о муниципальных театрах, о тех, что в малых городах. Для театров, которые и так, в общем-то, выживают, это дополнительная нагрузка», - рассказал депутат.
При этом Шолохов отметил, что необходимо понять, о каком процентом соотношении таких граждан идет речь.
«Если это действительно обсуждается, то нужно провести исследования касательно количества такой категории граждан. На сегодняшний день ни одно учреждение культуры не считает, какое количество участников СВО приобретает билеты на их представления. Единственная статистика, которая может существовать, это только у тех учреждений, которые самостоятельно что-то делают для участников СВО», - пояснил он.
Говоря о репертуарной составляющей, которая могла бы быть интересна бойцам, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН отметила, что это не обязательно будет только военная тематика.
«Не думаю, что фильмы и спектакли будут у нас только на военную тематику. Сами бойцы СВО с удовольствием смотрят и слушают про любовь, а не про войну на фронте. После ВОВ большинство зрителей у нас тоже были участники войны, но при этом все жанры развивались равномерно», - рассказала она.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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