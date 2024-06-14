«Кто оплатит?»: В Госдуме оценили идею бесплатных билетов в театры для бойцов СВО

При этом Шолохов отметил, что необходимо понять, о каком процентом соотношении таких граждан идет речь.

«Если это действительно обсуждается, то нужно провести исследования касательно количества такой категории граждан. На сегодняшний день ни одно учреждение культуры не считает, какое количество участников СВО приобретает билеты на их представления. Единственная статистика, которая может существовать, это только у тех учреждений, которые самостоятельно что-то делают для участников СВО», - пояснил он.

Говоря о репертуарной составляющей, которая могла бы быть интересна бойцам, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН отметила, что это не обязательно будет только военная тематика.

«Не думаю, что фильмы и спектакли будут у нас только на военную тематику. Сами бойцы СВО с удовольствием смотрят и слушают про любовь, а не про войну на фронте. После ВОВ большинство зрителей у нас тоже были участники войны, но при этом все жанры развивались равномерно», - рассказала она.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

