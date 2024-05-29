Анастасия Ракова рассказала о мерах поддержки детей участников СВО
29 мая, накануне Дня защиты детей, в Едином центре поддержки участников СВО состоялась встреча заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой и председателя государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с детьми военнослужащих. Вице-мэр поделилась информацией о поддержке, которую город оказывает этим детям и их семьям.
Вице-мэр рассказала, что с первых дней Москва оказывает адресную помощь семьям участников СВО, особенно тем, у кого есть дети. Она отметила, что поддержка включает не только социальные выплаты, но и помощь в выборе образовательного пути и будущей профессии. На базе центра организовано профессиональное тестирование для учащихся 9 и 11 классов, помогающее им определиться с профессией. В рамках этой программы дети участников СВО могут бесплатно обучаться в московских колледжах без ограничения по местам.
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Ракова добавила, что в Москве ежегодно организуют оплачиваемые стажировки для подростков. Эти стажировки позволяют им получить практические навыки, узнать о профессии и заработать деньги. В 2023 году в них участвовали 600 учащихся старших классов, чьи родители участвуют в СВО.
Во время встречи с вице-мэром и председателем госфонда дети рассказали о своих планах на будущее и о том, куда хотят поступить, а также обсудили трудности, с которыми они сталкиваются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru