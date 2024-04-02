Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, освобождающий участников спецоперации (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, которые накопились у них за время кредитных каникул.

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ предусматривает списание начисленных процентов, а если часть из них уже была уплачена, то финансовые организации должны будут направить данные средства пойдут в зачёт погашения основного долга.

«Банки должны будут в течение 10 дней уведомить заёмщика об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также направить ему уточнённый график платежей», — указал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что федеральный бюджет возместит финансовым организациям 50% недополученного дохода по процентам.

Ранее Минфин согласовал и внёс в правительство РФ проект постановления об увеличении лимита IТ-ипотеки до 700 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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