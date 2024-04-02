Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, освобождающий участников спецоперации (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, которые накопились у них за время кредитных каникул.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ предусматривает списание начисленных процентов, а если часть из них уже была уплачена, то финансовые организации должны будут направить данные средства пойдут в зачёт погашения основного долга.
«Банки должны будут в течение 10 дней уведомить заёмщика об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также направить ему уточнённый график платежей», — указал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Отмечается, что федеральный бюджет возместит финансовым организациям 50% недополученного дохода по процентам.
Ранее Минфин согласовал и внёс в правительство РФ проект постановления об увеличении лимита IТ-ипотеки до 700 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Число преступлений с помощью информационных технологий выросло на 30%
- Венгрия выступила решительно против отправки западных военных на Украину
- Путин: В Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции
- Участники проекта «Справедливый кандидат» построили свою кампанию с помощью ИИ
- Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО
- Путин обозначил приоритетные задачи МВД России
- Россия и Куба договорились о сотрудничестве в сфере кинематографа
- Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям
- Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае
- Финансист назвал преимущество билетов на поезд в путешествиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru