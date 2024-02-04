Крыжовников: последние серии «Слова пацана» пересняли из-за ошибок
Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников объяснил пересъемку последних эпизодов допущенными ранее ошибками. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Что посмотреть».
«Мне показалось, что мы совершили пару ошибок, мне не понравилось», - отметил Крыжовников.
По его словам, после показа третьей и четвертой серий он понял, что сериал понравился зрителям. Крыжовников обратился к команде и предложил переснять последние серии.
Режиссер считает, что в новом финале удалось избежать смазанности и поставить «четкую точку».
Ранее Крыжовников намекнул на создание второй части «Слова пацана». Режиссер беседовал об этом со сценаристом Андреем Золотаревым. передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ чемпион-пауэрлифтер Белоконь
- Вице-спикер сейма Польши согласился со словами о принадлежности Крыма РФ
- Крыжовников: последние серии «Слова пацана» пересняли из-за ошибок
- В Иркутской области загорелся двухэтажный жилой дом
- Трамп пообещал закрыть границу США после переизбрания
- В «Интер Майами» объяснили невыход Месси на поле в Гонконге риском травмы
- Доходы Суэцкого канала упали почти на 50% из-за атак хуситов
- Рэпер Matrang заявил, что хочет из Таиланда домой к маме
- ВСУ нанесли удар по белгородскому селу Демидовка
- Эстония предложила Еврокомиссии усилить контроль за Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru