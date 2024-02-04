Крыжовников: последние серии «Слова пацана» пересняли из-за ошибок

Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников объяснил пересъемку последних эпизодов допущенными ранее ошибками. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Что посмотреть».

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«Мне показалось, что мы совершили пару ошибок, мне не понравилось», - отметил Крыжовников.

По его словам, после показа третьей и четвертой серий он понял, что сериал понравился зрителям. Крыжовников обратился к команде и предложил переснять последние серии.

Режиссер считает, что в новом финале удалось избежать смазанности и поставить «четкую точку».

Ранее Крыжовников намекнул на создание второй части «Слова пацана». Режиссер беседовал об этом со сценаристом Андреем Золотаревым. передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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