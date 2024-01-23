Актриса Анна Пересильд призналась, что обижается на поклонников «Слова пацана»
Актриса Анна Пересильд призналась, что обижается на поклонников «Слова пацана». О своих переживаниях она поделилась в своих соцсетях.
Она отметила, что некоторые подходят к ней сфотографироваться и даже не знают имени актрисы. Пересильд рассказала, что ее называют именем ее героини из сериала – Айгуль.
Ранее юная актриса Анна Пересильд рассказала, что получила роль школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана» после случайной встречи с Жорой Крыжовниковым на одном из фестивалей. Крыжовников рассказал ей о съемках сериала про казанские подростковые группировки, после чего она попросила агента организовать ей кастинг на роль, вспомнила Пересильд, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru