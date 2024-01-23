Актриса Анна Пересильд призналась, что обижается на поклонников «Слова пацана». О своих переживаниях она поделилась в своих соцсетях.

Она отметила, что некоторые подходят к ней сфотографироваться и даже не знают имени актрисы. Пересильд рассказала, что ее называют именем ее героини из сериала – Айгуль.