«Крысы, змеи, тролли!»: Волочкова поверила книге Цискаридзе про Большой театр

«Я дружу с Николаем Цискаридзе, это мой очень близкий друг и партнер по жизни. Нас с ним объединяет умение говорить правду. Я не читала новую книгу, но я ему настолько верю и доверяю, что точно знаю: все, что он написал в этой книге - правда. То, что мне Коля рассказывал, это все правда. И то, что разграбили театр после реконструкции, и то, что Колю убрали из театра после меня. На третьем этаже моего дома люстра гораздо лучше и богаче, чем тот светильник, который висит в Большом театре, потому что люстру, которая была лицом партера, украли после реконструкции. Коля когда мне рассказывал, как крали бронзовые ручки, диваны из лож, я не могла поверить, но когда сама стала свидетелем этого два года назад, не хочу туда больше ходить», - сказала Волочкова.

По ее словам, Цискаридзе знает про «крыс и змей» в Большом театре, в котором сейчас, по мнению балерины, «творится беспредел».