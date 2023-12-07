«Крысы, змеи, тролли!»: Волочкова поверила книге Цискаридзе про Большой театр

Николай Цискаридзе всегда говорит правду, заверила в эфире НСН Анастасия Волочкова, напомнив о лицемерах и знаменитой люстре, украденной из Большого театра.

Балерина Анастасия Волочкова в интервью НСН заявила, что верит Николаю Цискаридзе во всем, что он написал в своей новой книге про Большой театр.

Вторая автобиографическая книга народного артиста России Николая Цискаридзе «Мой театр» за пять дней продаж возглавила список самых продаваемых книг издательства АСТ. В ней артист, в частности, рассказывает о недругах, единомышленниках и драмах, развенчивая различные домыслы.

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«Я дружу с Николаем Цискаридзе, это мой очень близкий друг и партнер по жизни. Нас с ним объединяет умение говорить правду. Я не читала новую книгу, но я ему настолько верю и доверяю, что точно знаю: все, что он написал в этой книге - правда. То, что мне Коля рассказывал, это все правда. И то, что разграбили театр после реконструкции, и то, что Колю убрали из театра после меня. На третьем этаже моего дома люстра гораздо лучше и богаче, чем тот светильник, который висит в Большом театре, потому что люстру, которая была лицом партера, украли после реконструкции. Коля когда мне рассказывал, как крали бронзовые ручки, диваны из лож, я не могла поверить, но когда сама стала свидетелем этого два года назад, не хочу туда больше ходить», - сказала Волочкова.

По ее словам, Цискаридзе знает про «крыс и змей» в Большом театре, в котором сейчас, по мнению балерины, «творится беспредел».

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«У меня уже две книги, они лежат сейчас перед глазами в гостиной моего особняка. "История русской балерины" была написана 12 лет назад, а два года назад вышла моя откровенная автобиография, которая называется "Плата за успех". Кроме того, я записала аудиоверсию второй книги. Там вся правда, и про Колю Цискаридзе тоже написано. Я историю этого *** Большого театра положила в основу создания своего шоу "Одержимость". Там показан бал лицемерия, и Коля об этом неоднократно говорил: сначала целуют руки, преподносят цветы, а потом эти люди превращаются в крыс, целующихся змей, троллей, завистливых и страшных людей. Я считаю, что Николай Цискаридзе - это настоящий герой и человек, который достоин возглавить Большой театр, но вы видите, что происходит. Происходит *** беспредел!» - возмутилась собеседница НСН.

Ранее Цискаридзе назвал «халтурой» балет «Щелкунчик» в Большом театре. При этом в начале декабря Театр балета имени Леонида Якобсона представил на основной сцене БДТ премьеру «Щелкунчика» в хореографической редакции Цискаридзе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Елена Галицына
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