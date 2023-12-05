«Недруги и домыслы»: Новая книга Цискаридзе стала бестселлером за пять дней

По состоянию на 5 декабря, в ТОП-5 бестселлеров издательства АСТ входят книга Цискаридзе «Мой театр. Книга вторая», цифровой комикс «Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 1», набравший в Южной Корее 4 млрд просмотров на цифровой платформе и ставший основой для видеоигры и аниме, подарочное издание «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина с иллюстрациями Вадима Челака, а также произведения Тимофея Кармацкого и Самуила Маршака.

Ранее Цискаридзе назвал «халтурой» скандальный спектакль Большого театра «Щелкунчик», а его нового главу, Валерия Гергиева – гением, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



