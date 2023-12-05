«Недруги и домыслы»: Новая книга Цискаридзе стала бестселлером за пять дней

Во второй книге автобиографии «Мой театр» Цискаридзе рассказывает о драмах, недругах, единомышленниках и развенчивает домыслы, а в числе ее героев Гергиев, Плисецкая, Винер-Усманова и многие другие.

Книга народного артиста России Николая Цискаридзе «Мой театр» за пять дней продаж возглавила список самых продаваемых книг издательства АСТ.

Как сообщили НСН в издательстве, новая автобиографическая книга Цискаридзе поступила в продажу 1 декабря, ее стартовый тираж составил 40 тысяч экземпляров.

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«Эта книга посвящена периоду в карьере Цискаридзе с 2003 по 2013 годы. Он честно и откровенно описывает драматичные, если не трагические события тех лет, отношения с единомышленниками и недругами, отвергает домыслы и делится своим видением судьбоносных эпизодов из жизни главного театра страны», - отметили в издательстве.

В числе героев книги, в частности, Валерий Гергиев, Майя Плисецкая, Марина Неёлова, Ирина Винер-Усманова, Геннадий Хазанов, Алиса Фрейндлих, Галина Вишневская и Роман Виктюк.

ФОТО: Издательство АСТ

По состоянию на 5 декабря, в ТОП-5 бестселлеров издательства АСТ входят книга Цискаридзе «Мой театр. Книга вторая», цифровой комикс «Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 1», набравший в Южной Корее 4 млрд просмотров на цифровой платформе и ставший основой для видеоигры и аниме, подарочное издание «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина с иллюстрациями Вадима Челака, а также произведения Тимофея Кармацкого и Самуила Маршака.

Ранее Цискаридзе назвал «халтурой» скандальный спектакль Большого театра «Щелкунчик», а его нового главу, Валерия Гергиева – гением, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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