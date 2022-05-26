Бардин назвал новый фильм про Винни-Пуха в жанре ужасов «просто ужасным»
Мультипликатор Гарри Бардин в эфире НСН рассказал, что не верит в кровавого Винни-Пуха, который, как заявляет режиссер, будет охотиться на людей.
Художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не верит в успех нового фильма про Винни-Пуха в жанре ужасов.
«Думаю, он просто получится ужасный, а не фильм ужасов. Это уже другая история», — сказал он.
Ранее о том, что в США начались съемки фильма «Винни-Пух: Кровь и мед», сообщило издание Hypebeast. Режиссером стал Рис Фрейк-Уотерфилд, для которого эта работа станет дебютом. По его словам, он планирует пересказ любимой миллионами сказки в жанре ужасов, где Винни-Пух будет охотиться на людей.
«Не вижу в этом ничего разумного. Хотят — пусть снимают. Я этого не понимаю. «Винни-Пуха» Хитрука это уже не испортит, сам он возразить не может — потому что его уже нет. Пусть пробуют. В свое время был американский «Винни-Пух», но даже сами американцы признали, что он хуже нашего», — добавил один из самых известных российских мультипликаторов.
Дата выхода нового фильма с Винни-Пухом пока не сообщается.
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