Бардин назвал новый фильм про Винни-Пуха в жанре ужасов «просто ужасным»

Художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин в беседе с Telegram-каналом «Радио﻿точка НСН» заявил, что не верит в успех нового фильма про Винни-Пуха в жанре ужасов.

«Думаю, он просто получится ужасный, а не фильм ужасов. Это уже другая история», — сказал он.

Ранее о том, что в США начались съемки фильма «Винни-Пух: Кровь и мед», сообщило издание Hypebeast. Режиссером стал Рис Фрейк-Уотерфилд, для которого эта работа станет дебютом. По его словам, он планирует пересказ любимой миллионами сказки в жанре ужасов, где Винни-Пух будет охотиться на людей.