Бардин назвал новый фильм про Винни-Пуха в жанре ужасов «просто ужасным»

Мультипликатор Гарри Бардин в эфире НСН рассказал, что не верит в кровавого Винни-Пуха, который, как заявляет режиссер, будет охотиться на людей.

Художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин в беседе с Telegram-каналом «Радио﻿точка НСН» заявил, что не верит в успех нового фильма про Винни-Пуха в жанре ужасов.

«Думаю, он просто получится ужасный, а не фильм ужасов. Это уже другая история», — сказал он.

Ранее о том, что в США начались съемки фильма «Винни-Пух: Кровь и мед», сообщило издание Hypebeast. Режиссером стал Рис Фрейк-Уотерфилд, для которого эта работа станет дебютом. По его словам, он планирует пересказ любимой миллионами сказки в жанре ужасов, где Винни-Пух будет охотиться на людей.

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«Не вижу в этом ничего разумного. Хотят — пусть снимают. Я этого не понимаю. «Винни-Пуха» Хитрука это уже не испортит, сам он возразить не может — потому что его уже нет. Пусть пробуют. В свое время был американский «Винни-Пух», но даже сами американцы признали, что он хуже нашего», — добавил один из самых известных российских мультипликаторов.

Дата выхода нового фильма с Винни-Пухом пока не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Гарри БардинКино
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