«Это абсолютно логичное решение министерства культуры, потому что очень многое зависит от взаимопонимания художественного руководителя и директора театра. Тем более, я знаю, что Булукова сама просила освободить ее от этой должности, когда художественным руководителем МХАТа имени Горького назначили Сергея Безрукова. Это нормальная практика, когда новый руководитель формирует свою команду из тех людей, с которыми он работает много лет. Напомню, Булукова пришла в качестве кризисного менеджера, когда против Кехмана возбудили уголовное дело по факту растраты», — сказал Крок.

Собеседник НСН добавил, что, по всей видимости, смена руководства обсуждалась с самим Безруковым.

«Думаю, с Безруковым советовались, потому что он туда пришел художественным руководителем. С ним должны советоваться в первую очередь, когда принимаются решения, касающиеся его театра, потому что ему там работать, ему сейчас тащить этот груз, когда у театра нет сцены, нужно искать огромные деньги, чтобы завершить ремонт, чтобы театр зажил новой жизнью в центре Москвы, чтобы мы снова услышали аплодисменты, музыку, чтобы артисты вышли на площадку. Во МХАТе имени Горького очень серьезная ситуация, я там был. Там сейчас варварски демонтировано все, что только можно. Предстоит очень большой объем работы, года на два с половиной», — заключил он.

Ранее театральный критик Ольга Галахова заявила, что назначение Вильясте на пост генерального директора МХАТ имени Горького — сомнительное решение, Булукова — гораздо более грамотный и заслуженный руководитель. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

