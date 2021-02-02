Критика в шоке. Бекмамбетов показал новых Ромео и Джульетту на «Сандэнсе»

В этом фильме снимаются молодые актеры. Монтекки и Капулетти, как известно, не очень друг друга любят, но их вражду активно подпитывает аудитория в интернете, социальные медиа слишком влияют на их жизнь, подменяют реальность и искажают восприятие. Фильм сделан так, что все действие зритель видит словно на экранах своих гаджетов, в интерфейсах социальных сетей и мессенджеров. История рассказана будто с точки зрения аккаунтов героев, через общение персонажей в соцсетях.

Ромео и Джульетта посылают друг другу смайлики и гифки, а смерть Меркуцио превращается в живое видео. Ну и финал предполагает альтернативу (что, конечно, разозлит ценителей классики), влюбленные в наши времена фейковых новостей ради осуществления своего плана используют все те же социальные медиа.

Критика признает, что идея любопытная, но в целом кино неровное и трудное для восприятия. Так, одно из самых уважаемых изданий о кино Indie Wire пишет, что это эксперимент с умной концепцией, пусть и работает она урывками, но энергия фильма к концу заметно ослабевает. А Variety называет R#J смелой технологической авантюрой. «В экспериментальном, но утомительном фильме… есть моменты, которые действительно схватывают суть романтики в эпоху социальных сетей», - отмечает издание.

Бекмамбетов уже довольно давно и успешно экспериментирует в этом направлении. Его студия Bazelevs разработала Screenlife-технологии, предназначенные для производства фильмов, действие которых разворачивается на экранах компьютеров. В его продюсерской биографии уже есть фильм «Профайл» о британской журналистке, которая под видом ищущей мужа девушки внедрилась в ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) — на этом проекте Бекмамбетов был и режиссером.

Также есть снятый от первого лица шутер «Хардкор» и триллер «Поиск» об отце, который ищет пропавшую дочь при помощи ее ноутбука (в главных ролях звезда «Стартрека» Джон Чо), а также целая хоррор-франшиза «Убрать из друзей».

«Сандэнс» был основан в начале 80-х годов прошлого века Робертом Редфордом и название получил в честь его персонажа в фильме «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». За несколько десятилетий фестиваль превратился в огромное событие для киноиндустрии.

