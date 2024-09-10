Критик Шпагин заявил, что продюсеры не работают с Бортко из-за его взглядов на кино

Продюсеры не хотят работать с российским режиссером Владимиром Бортко, который снял фильмы «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», из-за его взглядов на кино. Такое мнение выразил кинокритик Александр Шпагин в разговоре с NEWS.ru.

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Он считает, что Бортко хочет снять что-то близкое к зрительскому артхаусу, а не коммерческий проект. В таком случае, считает кинокритик, продюсеры могут ему отказывать.

«Я не верю, что нет интереса к его работам», - сказал Шпагин.

Кинокритик подчеркнул, что Бортко был одним из самых успешных режиссеров в России, который также снял много работ во времена СССР.

Ранее Владимир Бортко рассказал, почему уже восемь лет не снимает кино. По его словам, он почти никому не нужен и «выкинут отовсюду». Бортко выразил обескураженность массовыми отказали, ведь он «не самый плохой режиссер на свете», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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