Критик Шпагин заявил, что продюсеры не работают с Бортко из-за его взглядов на кино
Продюсеры не хотят работать с российским режиссером Владимиром Бортко, который снял фильмы «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», из-за его взглядов на кино. Такое мнение выразил кинокритик Александр Шпагин в разговоре с NEWS.ru.
Он считает, что Бортко хочет снять что-то близкое к зрительскому артхаусу, а не коммерческий проект. В таком случае, считает кинокритик, продюсеры могут ему отказывать.
«Я не верю, что нет интереса к его работам», - сказал Шпагин.
Кинокритик подчеркнул, что Бортко был одним из самых успешных режиссеров в России, который также снял много работ во времена СССР.
Ранее Владимир Бортко рассказал, почему уже восемь лет не снимает кино. По его словам, он почти никому не нужен и «выкинут отовсюду». Бортко выразил обескураженность массовыми отказали, ведь он «не самый плохой режиссер на свете», передает «Радиоточка НСН».
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