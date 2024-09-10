Критик Шпагин заявил, что продюсеры не работают с Бортко из-за его взглядов на кино

Он считает, что Бортко хочет снять что-то близкое к зрительскому артхаусу, а не коммерческий проект. В таком случае, считает кинокритик, продюсеры могут ему отказывать.

«Я не верю, что нет интереса к его работам», - сказал Шпагин.

Кинокритик подчеркнул, что Бортко был одним из самых успешных режиссеров в России, который также снял много работ во времена СССР.

Ранее Владимир Бортко рассказал, почему уже восемь лет не снимает кино. По его словам, он почти никому не нужен и «выкинут отовсюду». Бортко выразил обескураженность массовыми отказали, ведь он «не самый плохой режиссер на свете», передает «Радиоточка НСН».

