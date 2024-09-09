Владимир Бортко заявил, что никому не нужен как режиссер

По его словам, он почти никому не нужен и «выкинут отовсюду». Когда он приходит в театры, ему советуют подождать следующего сезона. В эфире программы «Открытая студия» Бортко выразил обескураженность массовыми отказали, ведь он «не самый плохой режиссер на свете».

Широкому зрителю Бортко известен по фильмам «Блондинка за углом» и «Собачье сердце», а также сериалам «Идиот», «Мастер и Маргарита» и «Бандитский Петербург».

Ранее стало известно, что «Театр на Трубной» откроет 36-й сезон премьерой спектакля «Дама с камелиями» в постановке художественного руководителя, режиссера Дмитрия Астрахана, напоминает «Свободная пресса».

