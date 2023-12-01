Что-то щелкнуло: Владимир Урин ушел из Большого театра

Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил о своем уходе с поста, который он занимал с июля 2013 года. Видео с его обращением опубликовал в своем Telegram-канале критик Сергей Буланов, при этом ни дата, ни место съемки не указаны. Наиболее вероятным кандидатом на вакантный пост в кулуарах называют дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева – он, сообщают «Известия», станет и руководителем Большого.

БЫВАЕТ, КОГДА У ТЕАТРА НЕТ ЛИДЕРА

В своей прощальной речи с труппой Большого Урин высказался о нынешнем положении дел театров в России.