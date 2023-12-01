Что-то щелкнуло: Владимир Урин ушел из Большого театра

Гендиректор объявил коллективу об уходе из театра спустя 10,5 лет работы в Большом.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил о своем уходе с поста, который он занимал с июля 2013 года. Видео с его обращением опубликовал в своем Telegram-канале критик Сергей Буланов, при этом ни дата, ни место съемки не указаны. Наиболее вероятным кандидатом на вакантный пост в кулуарах называют дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева – он, сообщают «Известия», станет и руководителем Большого.

БЫВАЕТ, КОГДА У ТЕАТРА НЕТ ЛИДЕРА

В своей прощальной речи с труппой Большого Урин высказался о нынешнем положении дел театров в России.

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«Бывает театр, у которого есть лидер, и он определяет театр. Бывает, когда лидера нет. Посмотрите, что делается на театральной карте России, - с лидерами там все очень плохо. А бывает театр, куда приходят разные режиссеры и возникает единая кровь, но абсолютно разнообразная», - отметил он.

Урин добавил, что гордится спектаклями, которые поставил с коллективом за время работы в Большом.

Решением правительства контракт Урина неоднократно продлевался, и должен был истечь в 2027 году. Одной из наиболее вероятных причин отставки Урина СМИ называют подписанное им письмо против военной операции на Украине.

СКАНДАЛ С «ЩЕЛКУНЧИКОМ»

В начале ноября разразился скандал: зрители пожаловались на Большой театр, обвинив его в ненадлежащей организации продажи билетов и огромных очередях на балет «Щелкунчик». Очереди достигали нескольких тысяч человек. Часть билетов появилась на сайте театра, однако и там из-за наплыва посетителей были сбои, при этом в интернете были предложения купить дававшие возможность купить билет на «Щелкунчика» браслеты за 150-170 тысяч рублей, хотя на предновогодние постановки стоимость билетов не должна превышать 15 тысяч рублей. Позже на «Авито» заявили, что удалили все объявления с предложениями приобрести заветные браслеты с платформы.

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Бывшая балерина Большого Анастасия Волочкова, комментируя НСН продажи билетов на «Щелкунчик», назвала ситуацию «полным беспределом», а общую ситуацию в театре – плачевной.

«Это полный беспредел, равно как и все, что происходит сегодня в стенах Большого театра. Театр разрушается. Руководство театра само у себя за бесценок выкупает билеты, чтобы не платить налоги, и продает их потом за такие суммы, за которые пожелает», - сказала она.

КСТАТИ, О ВОЛОЧКОВОЙ

Анастасия Волочкова в интервью НСН также призналась, что ее связывают самые теплые воспоминания как с ушедшим в отставку Владимиром Уриным.

«Я с большим уважением отношусь к Урину. В самые сложные времена, когда меня незаконно уволили из Большого театра и даже запрещали приходить туда, чтобы постоять у балетного станка, Урин помог мне. Он разрешил мне репетировать в театре Станиславского и Немировича-Данченко в свободное от репетиций время. Впоследствии на сцене этого театра состоялся мой сольный концерт. Считаю, что Урин - очень достойный руководитель», - сказала балерина.

СЛЕДУЮЩИЙ – ГЕРГИЕВ?

Настигнутый журналистами в середине ноября Валерий Гергиев с улыбкой на лице не исключил, что возглавит Большой театр, а Ксения Собчак утверждает, что его кандидатуру утвердил лично президент России Владимир Путин, хотя официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что главу театра назначает не лидер государства.

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«Вы знаете, что изначально о разных вариантах управления системой больших театров речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет», – сказал он.

Сам Гергиев кратко оценил свои шансы на вступление в новую должность, бросив журналисту Shot лаконичное «поживем-увидим». В кулуарах худрук заявлял, что и так «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше, но отметил, что считает нужным и необходимым что трудиться во благо своей страны.

ЩЕЛКУНЧИК ОТ ЦИСКАРИДЗЕ

Балетмейстер и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе в день ухода Владимира Урина представил общественности свою собственную версию классического балета «Щелкунчик». Показы спектакля пройдут на сцене Театра балета имени Леонида Якобсона 3, 4 и 5 декабря.

Сам Цискаридзе признался, что долго работал над своей версией, стараясь учесть традиции русского драматического театра. Он уверяет, что поставленное представление не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. В постановке будет использоваться «классическая» для «Щелкунчика» хореография Василия Вайонена, но под редакцией балетмейстера.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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