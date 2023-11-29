Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях

Ранее москвичи раскупили билеты на первые ряды на представление «Щелкунчик» в Новосибирском театре оперы и балеты, рассказала замминистра экономического развития региона Анна Павлова. По ее словам, жителям столицы дешевле обойдется слетать на премьеру «Щелкунчика» в Новосибирск, чем покупать билеты в Большой театр.

«То есть авиаперевозка, гостиница, билеты на первые ряды в нашем НОВАТе стоят дешевле, чем покупать билеты в Большом театре на рождественское представление», - уточнила Павлова, передает «Радиоточка НСН».

