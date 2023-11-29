Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях

Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях в декабре и январе, сообщили в пресс-службе театра, передает ТАСС.

Отмечается, что новогодняя серия показов стартует уже 11 декабря. Первый «Щелкунчик» будет показан в хореографии Василия Вайнонена и в оформлении театрального художника Симона Вирсаладзе. К постановке обратился и Театр балета имени Леонида Якобсона, чей спектакль также можно увидеть в Мариинском театре. Третий «Щелкунчик» создан художником Михаилом Шемякиным.

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Ранее москвичи раскупили билеты на первые ряды на представление «Щелкунчик» в Новосибирском театре оперы и балеты, рассказала замминистра экономического развития региона Анна Павлова. По ее словам, жителям столицы дешевле обойдется слетать на премьеру «Щелкунчика» в Новосибирск, чем покупать билеты в Большой театр.

«То есть авиаперевозка, гостиница, билеты на первые ряды в нашем НОВАТе стоят дешевле, чем покупать билеты в Большом театре на рождественское представление», - уточнила Павлова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Новый ГодСпектакльМариинский Театр

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