Критик Кармунин обвинил группу «На-На» в плагиате хита «Фаина»
Рефрен одного из главных хитов группы «На-На», песни «Фаина», был заимствованием из композиции турецкой исполнительницы Сезен Аксу. Об этом заявил музыкальный критик Олег Кармунин в YouTube-шоу «Истории русской попсы».
«Рефрен "Фаины" подслушан у ... Сезен Аксу. Песня так и называется – "Şinanay". В недавних интервью [продюсер] Бари Алибасов говорил, что так и задумывалось. С певицей он давно знаком и это был чуть ли не совместный их проект», — рассказал критик.
При этом на пластинке «На-На» в качестве авторов музыки к хиту указаны Алибасов и Андрей Потемкин. Также здесь есть пометка о «цитате из турецкой песни», при этом ни композиция, ни ее автор не уточняются.
Кроме того, Кармунин опроверг миф о том, что клип на «Фаину» стоил рекордные $50 тысяч. По словам критика, почти половина кадров была взята из фильма «Великое замыкание, или Детонатор» режиссера Александра Клименко. Алибасов снял видео в декорациях картины и потратил деньги лишь на пленку.
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