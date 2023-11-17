Критик Кармунин обвинил группу «На-На» в плагиате хита «Фаина»

«Рефрен "Фаины" подслушан у ... Сезен Аксу. Песня так и называется – "Şinanay". В недавних интервью [продюсер] Бари Алибасов говорил, что так и задумывалось. С певицей он давно знаком и это был чуть ли не совместный их проект», — рассказал критик.

При этом на пластинке «На-На» в качестве авторов музыки к хиту указаны Алибасов и Андрей Потемкин. Также здесь есть пометка о «цитате из турецкой песни», при этом ни композиция, ни ее автор не уточняются.

Кроме того, Кармунин опроверг миф о том, что клип на «Фаину» стоил рекордные $50 тысяч. По словам критика, почти половина кадров была взята из фильма «Великое замыкание, или Детонатор» режиссера Александра Клименко. Алибасов снял видео в декорациях картины и потратил деньги лишь на пленку.

