Кристофер Нолан защитил от критики голливудские супергеройские франшизы
Режиссер Кристофер Нолан защитил от критики голливудские супергеройские франшизы, передает Associated Press.
По его словам, в Голливуде всегда соблюдается баланс, а известные кинофраншизы всегда были важной частью экономики Голливуда.
«Но всегда должно быть и уважение к тому, что аудитория желает чего-то новенького», - добавил он.
В сентябре пользователи агрегатора Rotten Tomatoes признали Кристофера Нолана лучшим кинорежиссером за последние 25 лет. Проголосовали около 30 тысяч человек. В опросе были представлены 64 режиссера. На втором месте оказался режиссер «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев. Нолан опередил его на 12%.
Кристофер Нолан известен зрителям по фильмам «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Начало» и другим популярным картинам, передает «Радиоточка НСН».
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