Режиссер Кристофер Нолан защитил от критики голливудские супергеройские франшизы, передает Associated Press.

По его словам, в Голливуде всегда соблюдается баланс, а известные кинофраншизы всегда были важной частью экономики Голливуда.

«Но всегда должно быть и уважение к тому, что аудитория желает чего-то новенького», - добавил он.