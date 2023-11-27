Кристофер Нолан защитил от критики голливудские супергеройские франшизы

Режиссер Кристофер Нолан защитил от критики голливудские супергеройские франшизы, передает Associated Press.

По его словам, в Голливуде всегда соблюдается баланс, а известные кинофраншизы всегда были важной частью экономики Голливуда.

«Но всегда должно быть и уважение к тому, что аудитория желает чего-то новенького», - добавил он.

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В сентябре пользователи агрегатора Rotten Tomatoes признали Кристофера Нолана лучшим кинорежиссером за последние 25 лет. Проголосовали около 30 тысяч человек. В опросе были представлены 64 режиссера. На втором месте оказался режиссер «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев. Нолан опередил его на 12%.

Кристофер Нолан известен зрителям по фильмам «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Начало» и другим популярным картинам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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