Кристофер Нолан решил прекратить 20-летнее сотрудничество с Warner Bros

Известно, что причиной решения стало недовольство Нолана новой прокатной политикой киногиганта. Warner Bros. Планирует в 2021 году выпускать премьерные фильмы в кинотеатрах и на онлайн-платформах. Нолан хаявил, что не имеет никакого отношения к этому решению и считает, что его необходимо было согласовывать с создателями кинолент.

«Это очень-очень неприятно. Нельзя просто так относиться к людям, которые столь многое вложили в свои фильмы. Они ведь заслужили, чтобы с ними хотя бы посоветовались и обсудили, что будет с их проектами», - цитирует Нолана издание.

Известно, что по новой схеме зрители посмотрят фильмы «Дюна», сиквел «Отряда самоубийц», «Матрица-4», а также «Иуда и черный мессия» и некоторые другие. Их будут одновременно демонстрировать в кинотеатрах и на киностриминговом сервисе HBO Max. По словам генерального директора WarnerMedia Энн Сарнофф, решение принято из-за коронавируса и будет актуально только в 2021 году.

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в эфире НСН сравнил сюжеты фильмов Кристофера Нолана с жизнью в России.

«Мне кажется, Индией можно и нужно вдохновляться, но господина Нолана хочется пригласить в Россию. Мне кажется, здесь гораздо больше мест и людей, которые вас вдохновят. В ваших же фильмах вообще ничего непонятно: начинается одним, продолжается другим, заканчивается третьим. Так и в России у нас на всех уровнях – начиная от самого простого до высших эшелонов власти – неясно, что происходит. И это максимально соответствует сюжетам ваших фильмов, так что приезжайте, мы вас очень ждем», – сказал он.



