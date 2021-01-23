Кристофер Нолан решил прекратить 20-летнее сотрудничество с Warner Bros
Кинорежиссер Кристофер Нолан решил отказаться от сотрудничества с компанией Warner Bros. После6 20 лет совместного творчества. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Известно, что причиной решения стало недовольство Нолана новой прокатной политикой киногиганта. Warner Bros. Планирует в 2021 году выпускать премьерные фильмы в кинотеатрах и на онлайн-платформах. Нолан хаявил, что не имеет никакого отношения к этому решению и считает, что его необходимо было согласовывать с создателями кинолент.
«Это очень-очень неприятно. Нельзя просто так относиться к людям, которые столь многое вложили в свои фильмы. Они ведь заслужили, чтобы с ними хотя бы посоветовались и обсудили, что будет с их проектами», - цитирует Нолана издание.
Известно, что по новой схеме зрители посмотрят фильмы «Дюна», сиквел «Отряда самоубийц», «Матрица-4», а также «Иуда и черный мессия» и некоторые другие. Их будут одновременно демонстрировать в кинотеатрах и на киностриминговом сервисе HBO Max. По словам генерального директора WarnerMedia Энн Сарнофф, решение принято из-за коронавируса и будет актуально только в 2021 году.
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в эфире НСН сравнил сюжеты фильмов Кристофера Нолана с жизнью в России.
«Мне кажется, Индией можно и нужно вдохновляться, но господина Нолана хочется пригласить в Россию. Мне кажется, здесь гораздо больше мест и людей, которые вас вдохновят. В ваших же фильмах вообще ничего непонятно: начинается одним, продолжается другим, заканчивается третьим. Так и в России у нас на всех уровнях – начиная от самого простого до высших эшелонов власти – неясно, что происходит. И это максимально соответствует сюжетам ваших фильмов, так что приезжайте, мы вас очень ждем», – сказал он.
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