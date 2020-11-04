Нолан обеспокоен неверными выводами Голливуда из проката «Довода»

Кристофер Нолан считает, что киностудии Голливуда сделали неправильный вывод из итогов проката его фильма «Довод», сообщает газете Los Angeles Times.

«Меня беспокоит, что студии делают неправильные выводы из нашего релиза», — цитирует Нолана REGNUM.

По мнению создателя ленты, они обращают внимание не на те регионы, где картина собрала хорошую кассу, чтобы подумать, как получить доход. Напротив, считает Нолан, кинематографисты видят только плохие примеры и основываются на своих «докоронавирусных» ожиданиях. Поэтому, по мнению Нолана, студии намерены «списать» потери от эпидемии коронавируса на театральные показы, вместо того, чтобы перестроить бизнес-модель.

Напомним, в мировой прокат «Довод» вышел 26 августа 2020 года, в российских кинотеатрах премьера ленты состоялась 3 сентября 2020. Кассовые сборы картины в США составили 53,8 млн долларов, в мире — 347,1 млн долларов. При этом на создание «Довода» потрачено 205 млн долларов. Для окупаемости проекта, считают аналитики киноиндустрии, фильму необходимо заработать 500 млн. долларов.

