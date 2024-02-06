Кристина Асмус высмеяла участников «голой» вечеринки за неискренность

Актриса выложила в соцсети кадры с фотосессии труппы театра Ермоловой в универсальных спортивных костюмах. Асмус извинилась перед своими подписчиками за то, что редко что-то выкладывает и упомянула «извинительные водолазки».

В заключении артистка пожелала своим поклонникам «раздавать стиля и входить в ту дверь», отсылая к цитате певца Филиппа Киркорова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что важно помогать артистам, которые «вляпались по глупости». Он добавил, что для обсуждения спорных вопросов в Минкульте следует создать этический совет, который проконсультирует деятелей культуры о конкретных шагах по реабилитации в глазах общественности, передает «Радиоточка НСН».

