Кристина Асмус высмеяла участников «голой» вечеринки за неискренность
Актриса Кристина Асмус пошутила над участниками скандальной «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.
Актриса выложила в соцсети кадры с фотосессии труппы театра Ермоловой в универсальных спортивных костюмах. Асмус извинилась перед своими подписчиками за то, что редко что-то выкладывает и упомянула «извинительные водолазки».
В заключении артистка пожелала своим поклонникам «раздавать стиля и входить в ту дверь», отсылая к цитате певца Филиппа Киркорова.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что важно помогать артистам, которые «вляпались по глупости». Он добавил, что для обсуждения спорных вопросов в Минкульте следует создать этический совет, который проконсультирует деятелей культуры о конкретных шагах по реабилитации в глазах общественности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru