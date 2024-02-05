СМИ: Гонорар Киркорова уменьшился на 4,5 миллиона рублей после «голой» вечеринки
Стоимость частных выступлений певца Филиппа Киркорова снизилась на 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, понизить цену на участие в корпоративах артист был вынужден на фоне резкого снижения спроса после скандала вокруг «голой» вечеринки.
Ранее концерт Киркорова на частных мероприятий стоил около $150 тысяч. На данный момент заказчикам уточняют, что в качестве персонального предложения доступна скидка и снижение цены до $100 тысяч. При этом за указанную сумму возможно выступление Киркорова вместе с танцорами.
Ранее суд Таганского района Москвы взыскал с певца почти 8 миллионов рублей налоговой задолженности, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru