Кристина Асмус ответила на недовольный выкрик зрителя во время спектакля

Кристина Асмус прокомментировала провокационный выкрик зрителя во время спектакля в Театре имени Ермоловой «Леди Макбет Мценского уезда», где актриса исполняет главную роль.

Неприятный инцидент произошел в среду: во время постановки один из зрителей выкрикнул «шалава» в ее адрес. Актриса узнала об этом от подписчиков, во время спектакля она не услышала слов недовольного зрителя.

«Не знаю, не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», - ответила Асмус.