Кристина Асмус ответила на недовольный выкрик зрителя во время спектакля
Кристина Асмус прокомментировала провокационный выкрик зрителя во время спектакля в Театре имени Ермоловой «Леди Макбет Мценского уезда», где актриса исполняет главную роль.
Неприятный инцидент произошел в среду: во время постановки один из зрителей выкрикнул «шалава» в ее адрес. Актриса узнала об этом от подписчиков, во время спектакля она не услышала слов недовольного зрителя.
«Не знаю, не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», - ответила Асмус.
После выхода фильма «Текст» Асмус также подверглась критике за откровенную сцену секса.
Тверской районный суд Москвы в сентябре прошлого года прекратил производство по административному делу в отношении актрисы Кристины Асмус по обвинению в дискредитации российской армии. Судья пришел к выводу, что состав преступления отсутствует, кроме того, со стороны органов дознания допущены многочисленные нарушения, передает НСН.
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