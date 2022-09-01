Актрису Рудину обвинили в дискредитации российской армии
Административное дело о дискредитации российской армии возбудили в отношении актрисы театра и кино Татьяны Рудиной, сообщает РЕН ТВ.
Что именно послужило поводом для возбуждения административного дела не уточняется. Материалы находятся в Тверском суде Москвы. Заседание назначено на 6 сентября.
За подобное административное правонарушение артистке может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что актриса Кристина Асмус, которая стала популярна по роли в сериале «Интерны», тоже оказалась фигуранткой административного дела о дискредитации российской армии. Материалы дела также находятся в Тверском суде Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+49 761 / сут.
Умерли
384 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+38 940 / сут.
- Дерипаска призвал ЦБ снизить ставку до 4%
- Актрису Рудину обвинили в дискредитации российской армии
- Лукашенко заявил, что Белоруссия будет воевать только при нападении на нее
- Макрон: диалог с Россией необходимо продолжать
- Психолог предупредила о нервных срывах у детей из-за смартфонов на уроках
- Жителей Молдавии предупредили о новом повышении тарифа на газ
- Собянин упростил подачу заявлений на компенсацию платы в детсадах
- Россиянам стали доступны туры в Катар и Бахрейн
- Польша потребует от Германии 1,3 трлн долларов репараций
- Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru