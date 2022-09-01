Актрису Рудину обвинили в дискредитации российской армии

Административное дело о дискредитации российской армии возбудили в отношении актрисы театра и кино Татьяны Рудиной, сообщает РЕН ТВ.

Что именно послужило поводом для возбуждения административного дела не уточняется. Материалы находятся в Тверском суде Москвы. Заседание назначено на 6 сентября.

За подобное административное правонарушение артистке может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что актриса Кристина Асмус, которая стала популярна по роли в сериале «Интерны», тоже оказалась фигуранткой административного дела о дискредитации российской армии. Материалы дела также находятся в Тверском суде Москвы.

