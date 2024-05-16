Крис Хемсворт получит звезду на «Аллее славы»
Австралийский актёр Крис Хемсворт, известный по роли бога Тора в фильмах студии Marvel, получит свою звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщает портал CBR.
Уточняется, что церемония открытия звезды состоится 23 мая. Вместе с Хемсвортом на ней будут присутствовать режиссёр Джордж Миллер, снявший актёра в фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», а также его партнёр по вселенной Marvel Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека.
«Торговая палата Голливуда с гордостью награждает Криса Хемсворта заслуженной звездой. Он известен своими замечательными работами, покорившими публику по всему миру», — заявила продюсер «Аллеи славы» Ана Мартинес.
Ранее именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде получил американский певец, продюсер и актер Ленни Кравиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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