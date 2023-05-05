Кэрри Фишер посмертно получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Американская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органу во франшизе «Звёздные войны», был посмертно удостоена именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает Associated Press.
Церемония прошла в «День «Звёздных войн», который фанаты киносаги отмечают 4 мая. В числе присутствующих была дочь актрисы Билли Лурд.
«Ты на самом деле не знаменит, пока не получишь звезду на «Аллее славы»... Мама, у тебя получилось», - отметила она.
Кэрри Фишер родилась в Лос-Анджелесе в 1956 году. Кроме «Звёздных войн» снялась в таких фильмах, как «Человек в красном ботинке», «Амазонки на Луне», «Когда Гарри встретил Салли», «Капитан Крюк», «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба», «Крик 3», «Сердцеедки» и других. Скончалась Фишер 27 декабря 2016 года.
Ранее на «Аллее славы» была разбита звезда экс-президента США Дональда Трампа. За это американский суд приговорил сделавшего это Остина Клэя к трём годам условно за вандализм, сообщает RT.
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