Кэрри Фишер посмертно получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Церемония прошла в «День «Звёздных войн», который фанаты киносаги отмечают 4 мая. В числе присутствующих была дочь актрисы Билли Лурд.

«Ты на самом деле не знаменит, пока не получишь звезду на «Аллее славы»... Мама, у тебя получилось», - отметила она.

Кэрри Фишер родилась в Лос-Анджелесе в 1956 году. Кроме «Звёздных войн» снялась в таких фильмах, как «Человек в красном ботинке», «Амазонки на Луне», «Когда Гарри встретил Салли», «Капитан Крюк», «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба», «Крик 3», «Сердцеедки» и других. Скончалась Фишер 27 декабря 2016 года.

Ранее на «Аллее славы» была разбита звезда экс-президента США Дональда Трампа. За это американский суд приговорил сделавшего это Остина Клэя к трём годам условно за вандализм, сообщает RT.

