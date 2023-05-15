Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года

Он напомнил, что запланированные на последний месяц весны спектакли в МДТ-театре Европы отменены, и добавил, что принял решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам.

Ранее Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства против главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

