Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года

Российский актер Данила Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Группе The Matrixx запретили использовать свое название

Он напомнил, что запланированные на последний месяц весны спектакли в МДТ-театре Европы отменены, и добавил, что принял решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам.

Ранее Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства против главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АктерДанила Козловский

Горячие новости

Все новости

партнеры