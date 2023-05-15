Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года
15 мая 202318:15
Российский актер Данила Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что запланированные на последний месяц весны спектакли в МДТ-театре Европы отменены, и добавил, что принял решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам.
Ранее Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства против главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой
- Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая
- Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года
- Лукашенко заявил, что белорусская армия находится в повышенной готовности
- СМИ: ФК «Уфа» может лишиться профессионального статуса
- Авиакомпания «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю
- Военный эксперт заявил о необходимости второй волны мобилизации
- Минобороны Британии заявило о недопустимости принуждения Украины к уступкам ради мира
- СМИ: Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами
- Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru