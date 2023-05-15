Группе The Matrixx запретили использовать свое название
15 мая 202311:54
Группе The Matrixx запрещено использовать название коллектива в рекламе концертов. Об этом сообщил барабанщик Дмитрий Хакимов.
«Друзья, прошу отнестись с максимальным пониманием к информации. Больше комментировать это событие мы не будем. Мы больше не можем на территории РФ использовать бренд The MATRIXX в рекламе концертов, как и аналог «Матрица», - сказал Хакимов.
Он попросил поклонников The Matrixx не задавать ее участникам уточняющих вопросов, а также призвал «не озвучивать подробно свои версии» по поводу произошедшего.
«Подумайте о своей и нашей безопасности. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал из-за этого», - подытожил музыкант.
Ранее солист «Би-2» Лева рассказал о нежелании возвращаться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru