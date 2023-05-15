Группе The Matrixx запретили использовать свое название

Группе The Matrixx запрещено использовать название коллектива в рекламе концертов. Об этом сообщил барабанщик Дмитрий Хакимов.

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«Друзья, прошу отнестись с максимальным пониманием к информации. Больше комментировать это событие мы не будем. Мы больше не можем на территории РФ использовать бренд The MATRIXX в рекламе концертов, как и аналог «Матрица», - сказал Хакимов.

Он попросил поклонников The Matrixx не задавать ее участникам уточняющих вопросов, а также призвал «не озвучивать подробно свои версии» по поводу произошедшего.

«Подумайте о своей и нашей безопасности. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал из-за этого», - подытожил музыкант.

Ранее солист «Би-2» Лева рассказал о нежелании возвращаться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба группы Глеб Самойлов и The MATRIXX
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