Козловский и Петров впервые встретятся на экране

Данила Козловский и Александр Петров сыграют в сериале «Надвое». Самые востребованные актеры впервые примут участие вместе в одном проекте, где исполнят главные роли.

Сериал расскажет историю двух лучших друзей и коллег, которые отправляются в командировку в Санкт-Петербург. Мимолетное знакомство с двумя девушками изменит их жизнь навсегда. Главные женские роли в сериале исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

Многосерийным фильмом занялась продюсерская компания Валерия Тодоровского. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

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Фото: Instagram/danilakozlovsky
ТЕГИ:Данила КозловскийАктеры
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