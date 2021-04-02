Козловский и Петров впервые встретятся на экране
Данила Козловский и Александр Петров сыграют в сериале «Надвое». Самые востребованные актеры впервые примут участие вместе в одном проекте, где исполнят главные роли.
Сериал расскажет историю двух лучших друзей и коллег, которые отправляются в командировку в Санкт-Петербург. Мимолетное знакомство с двумя девушками изменит их жизнь навсегда. Главные женские роли в сериале исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.
Многосерийным фильмом занялась продюсерская компания Валерия Тодоровского. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
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