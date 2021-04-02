Козловский и Петров впервые встретятся на экране

Данила Козловский и Александр Петров сыграют в сериале «Надвое». Самые востребованные актеры впервые примут участие вместе в одном проекте, где исполнят главные роли.

Сериал расскажет историю двух лучших друзей и коллег, которые отправляются в командировку в Санкт-Петербург. Мимолетное знакомство с двумя девушками изменит их жизнь навсегда. Главные женские роли в сериале исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

Многосерийным фильмом занялась продюсерская компания Валерия Тодоровского. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

