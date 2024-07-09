«Жестоко, но трезво»: Заславский о решении Богомолова переименовать театр Виктюка

«Все решения публичные нуждаются в объяснении, хотя Константин Богомолов вчера сделал пост, посвященный этому решению, сказанных слов недостаточно. Театр – это такое странное искусство, где проходят считанные годы и уже поступающие на актерский абитуриенты не знают, кто такой Михаил Ульянов. Мы не знаем великих актеров прошлого. Единственная возможность хоть как-то сохранить память – это называть их именами улицы и театры», - отметил он.

По его словам, в театре давно нет «обаяния» самого Виктюка, поэтому ставить его спектакли, которые были задуманы совсем иначе, нет смысла.

«С другой стороны, если режиссер не следит за состоянием спектакля, это разрушается мгновенно. Виктюк – режиссер выдающийся, а фигура и вовсе титаническая. Обаяние Виктюка в его спектакли вдыхало смысл, который при отсутствии самого Виктюка быстро улетучивается. Это вызывает горечь, его спектакли – одни из лучших, которые я видел, это эпоха в нашей истории. Театр умирает стремительно, поэтому новая легенда в этом случае лучше, чем попытка сохранить прошлое. Здесь Богомолов безжалостен, жесток, но он больше делает для сохранения памяти выдающегося режиссера, чем те, кто сегодня держится за это. Театр не может жить вчерашней славой, жить дивидендами того, что уже все сильнее расходится с тем, что было задумано Виктюком. Происходит переосмысление. Богомолов хорошо знал Виктюка, но он трезво относится к этому», - заключил собеседник НСН.

Константин Богомолов был назначен худруком Театра Романа Виктюка в июне. При этом он сохранил такой же пост в Театре на Бронной. Директором Театра Романа Виктюка 10 июня стала Валентина Яковлева, которая также является директором Театра на Бронной, передает «Радиоточка НСН».

