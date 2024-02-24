«Ковер на стене и бочка кваса»: Как создавалась компьютерная игра «Санёк» про 90-е

Пользователи Сети активно обсуждают новую приключенческую 2D-игру «Санёк», которая погрузит пользователей в мир 1990-2000 годов. Главным героем виртуального приключения стал мальчик по имени Саша, за которого и будет играть пользователь. По сюжету игроку нужно будет заводить друзей, преодолевать различные испытания и участвовать в приключениях. Релиз состоится 1 марта на платформе Steam. Одна из разработчиков игры Валентина Северин рассказала НСН, почему решила обратиться именно к этой эпохе и что ждет игроков.



«Мне всегда нравилась эстетика 90-х и 00-х в России: панельки, ковер на стене, пульт в пакете. Сразу такое теплое ощущение, когда ты маленький и все твои проблемы - найти палку подлиннее да крапиву побить. А в формате игры это все можно еще раз прожить, снова побегать по родным дворам, завести друзей, полностью погрузиться в детство. Так и появился «Санёк», - рассказала собеседница НСН.