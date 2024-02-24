«Ковер на стене и бочка кваса»: Как создавалась компьютерная игра «Санёк» про 90-е

Для иностранцев в игру про постсоветскую эпоху разработчики добавили сноски по типу «что такое квас» или «почему в России были популярны ларьки», рассказала НСН одна из разработчиков видеоигры «Санёк».

Компьютерная игра «Санёк» про жизнь в маленьком постсоветском городке позволит игрокам погрузиться в беззаботное детство и отвлечься от взрослых проблем, заявила НСН разработчица игры Валентина Северин.

ФОТО: Скриншот из игры

Пользователи Сети активно обсуждают новую приключенческую 2D-игру «Санёк», которая погрузит пользователей в мир 1990-2000 годов. Главным героем виртуального приключения стал мальчик по имени Саша, за которого и будет играть пользователь. По сюжету игроку нужно будет заводить друзей, преодолевать различные испытания и участвовать в приключениях. Релиз состоится 1 марта на платформе Steam. Одна из разработчиков игры Валентина Северин рассказала НСН, почему решила обратиться именно к этой эпохе и что ждет игроков.

«Мне всегда нравилась эстетика 90-х и 00-х в России: панельки, ковер на стене, пульт в пакете. Сразу такое теплое ощущение, когда ты маленький и все твои проблемы - найти палку подлиннее да крапиву побить. А в формате игры это все можно еще раз прожить, снова побегать по родным дворам, завести друзей, полностью погрузиться в детство. Так и появился «Санёк», - рассказала собеседница НСН.

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По ее словам, на создание игры ушло четыре года.

«Основной костяк команды у нас состоит из двух человек: я, геймдизайнер и художница, и мой муж, программист. Но во время разработки мы сотрудничали и с другими ребятами, например, мы нанимали звуковую художницу, чтобы сделать саунд-дизайн. Всего за четыре года разработки над игрой в разной степени поработали около 30 человек», - отметила Валентина.

ФОТО: Скриншот из игры

Она рассказала, что игра подарит ощущение ностальгии людям из постсоветского пространства, однако разработчики хотят заинтересовать и иностранцев.

«Основная аудитория, конечно, люди из постсоветского пространства. Но мы бы хотели, чтобы иностранцам игра тоже понравилась: так, например, мы сделали в игре специальные заметки о всяких знакомых нам штуках, например, что такое квас или почему в России были популярны ларьки. Надеемся, что это поможет познакомить иностранцев с нашей культурой и глубже окунуться в игру. Игра изначально писалась на русском и только потом была локализована на английский. Мы хотим чуть позже выпустить игру в VK Play. А до этого момента рассматриваем возможность самостоятельно распространять ключи от игры в Steam», - заключила разработчица.

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ФОТО: скриншот из игры
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