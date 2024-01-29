Российская компьютерная игра «Смута» выйдет 4 апреля
Релиз российской компьютерной игры «Смута» перенесли на 4 апреля 2024 года, сообщили разработчики.
Кроме того, у игры появится бесплатная обучающая версия, где можно будет изучить игровую локацию Москвы в формате «виртуальной экскурсии».
«В рамках этой виртуальной экскурсии вы получите интересные знания по истории, послушаете лекцию о Смутном времени, а также попробуете некоторые игровые механики из основной версии игры. В обучающую версию «Смуты» вы сможете поиграть незадолго до релиза основной версии игры», - заявили создатели «Смуты».
Отмечается, что 16 февраля выйдут «Дневники разработчиков», посвященные боевой системе игры.
Ранее Amazon представил первые кадры сериала по популярной игре Fallout, напоминает RT. Над сериалом работают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада» от HBO. Помимо Уолтона Гоггинса центральные роли в нем исполнили Элла Пернелл («Шершни») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru