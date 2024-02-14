«Коты и Чайковский»: Названы самые кассовые российские фильмы за рубежом

В 2023 году российские фильмы заработали за рубежом $17,6 млн, а лидером стал мультфильм «Коты Эрмитажа», сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

В 2022 году отечественные картины собрали $17,0 млн, в 2021 - $18,2 млн, в 2020 - $20,5 млн, в 2019 - $52,5 млн, а в 2018 - $43,3 млн.

«Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым мультфильмом в России

«Коты Эрмитажа» заработали в прошлом году $5 млн, при этом максимальные сборы пришлись на Вьетнам, Италию, Австралию и Францию. На втором месте фильм-катастрофа Дмитрия Киселева «Мира», заработавшая $2,1 млн. При этом половина сборов картины пришлась на Мексику. Третье место у драмы Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» (сборы $1,5 млн).

В ТОП-5 зарубежных рынков, где было востребовано российское кино, вошли Франция, Мексика, Перу, Южная Корея и Болгария.

Независимый киноэксперт Сергей Лавров ранее назвал «Радиоточке НСН» самый кассовый российский мультфильмом за границей за все времена. По его словам. это «Снежная Королева 3. Огонь и лед», собравшая $23,45 млн в 2016-2017 годах.

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ФОТО: Кадр из мультфильма "Коты Эрмитажа"
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