Кортнев сообщил, что был задержан в Новосибирске
Российский музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что был задержан в Новосибирске, сообщает ТАСС.
По словам артиста, инцидент имел место, однако он уже исчерпан. Кортнев отметил, что протоколов на него не составляли, подчеркнув, что «все в порядке».
Ранее появилась информация о задержании певца после демонстрации неприличного жеста.
Ранее Кортнев в интервью НСН с иронией прокомментировал инициативу о признании «народными» песен артистов-иноагентов.
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