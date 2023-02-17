Кортнев сообщил, что был задержан в Новосибирске

Российский музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что был задержан в Новосибирске, сообщает ТАСС.

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По словам артиста, инцидент имел место, однако он уже исчерпан. Кортнев отметил, что протоколов на него не составляли, подчеркнув, что «все в порядке».

Ранее появилась информация о задержании певца после демонстрации неприличного жеста.

Ранее Кортнев в интервью НСН с иронией прокомментировал инициативу о признании «народными» песен артистов-иноагентов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МузыкантыАлексей Кортнев
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