Кортнев сообщил, что был задержан в Новосибирске

По словам артиста, инцидент имел место, однако он уже исчерпан. Кортнев отметил, что протоколов на него не составляли, подчеркнув, что «все в порядке».

Ранее появилась информация о задержании певца после демонстрации неприличного жеста.

Ранее Кортнев в интервью НСН с иронией прокомментировал инициативу о признании «народными» песен артистов-иноагентов.

