Кортнев: Однополые пары запрещены даже в литературе

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассуждает о парных персонажах в литературе.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев предположил в эфире НСН, что даже в литературе однополые пары теперь парами считаться не могут.

Как сообщил сервис MyBook, рейтинг популярных литературных пар среди российских читателей возглавили главные герои романа «Мастер и Маргарита», Ассоль и Грей из «Алых парусов», а также герои романа «Два капитана».

Прохорова: Литературное отношение к закону – печальная традиция государства

«Удивительно, конечно, что среди этих знаменитых литературных пар нет, например, Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, Винни-Пуха и Пятачка. Впрочем, в свете нынешних настроений в обществе и принятых поправок в Конституцию, наверное, однополые пары парами считаться не могут», – сказал он.

Кроме того, Кортнев в эксклюзивном интервью НСН отметил, что обновленный шипами памятник Ленину в Магадане теперь более соответствует образу вождя и его известному колючему характеру.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЛитератураНесчастный СлучайАлексей Кортнев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры