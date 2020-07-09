Кортнев: Однополые пары запрещены даже в литературе
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассуждает о парных персонажах в литературе.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев предположил в эфире НСН, что даже в литературе однополые пары теперь парами считаться не могут.
Как сообщил сервис MyBook, рейтинг популярных литературных пар среди российских читателей возглавили главные герои романа «Мастер и Маргарита», Ассоль и Грей из «Алых парусов», а также герои романа «Два капитана».
«Удивительно, конечно, что среди этих знаменитых литературных пар нет, например, Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, Винни-Пуха и Пятачка. Впрочем, в свете нынешних настроений в обществе и принятых поправок в Конституцию, наверное, однополые пары парами считаться не могут», – сказал он.
Кроме того, Кортнев в эксклюзивном интервью НСН отметил, что обновленный шипами памятник Ленину в Магадане теперь более соответствует образу вождя и его известному колючему характеру.
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