Кортнев: Однополые пары запрещены даже в литературе

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев предположил в эфире НСН, что даже в литературе однополые пары теперь парами считаться не могут.

Как сообщил сервис MyBook, рейтинг популярных литературных пар среди российских читателей возглавили главные герои романа «Мастер и Маргарита», Ассоль и Грей из «Алых парусов», а также герои романа «Два капитана».