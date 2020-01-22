Прохорова: Литературное отношение к закону – печальная традиция государства
Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.
Утвержден новый состав правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства. Министром культуры назначена Ольга Любимова. В течение последних двух лет она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры.
Ирина Прохорова: «Будет интересно, как этот частично ротированный аппарат будет работать. У многих деятелей культуры есть надежды, что новый министр как-то будет более уважительно и с пониманием относиться к специфике культуры, как таковой. Посмотрим, я думаю, у нас будет очень много поводов для обсуждений разных сторон нашей страны», – отметила в интервью НСН главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Госдума рассмотрим поправки в Конституцию 23 января
Госдума рассмотрит в первом чтении проект о поправках в Конституцию 23 января. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Ирина Прохорова: «Это то, что меня на самом деле волнует и беспокоит. Я не хочу говорить о том, хороша ли нынешняя конституция или плоха. Проблема в том, что отношение к закону, как к литературе, которую можно постоянно переписывать, это печальная традиции в нашем государстве. И поскольку Конституция рассматривается как инструмент решения сиюминутных задач, отсюда происходит полное недоверие к системе исполнения законов», – сказала она в беседе с НСН.
Россияне не верят в успех при упорном труде
Трудом успеха не добиться, для достижения целей необходимы везение и личные связи. Так считают 52 процента россиян, согласно исследованию Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.
Ирина Прохорова: «Вот и получается, что люди не верят никаким государственным институтам, никаким гарантиям. Ни на какой закон нельзя положиться, поэтому у людей и есть ощущение, что добиться чего-то они смогут только через знакомых и друзей», – прокомментировала она специально для НСН.
Голунов ждет извинений от правительства
Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова. Журналист потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.
Ирина Прохорова: «Если посмотреть на эту новость с точки зрения закона, мы можем увидеть, что все-таки в последнее время в обществе нарастает требование уважения закона со стороны самого государства. Жалоба Ивана Голунова – это очень, с моей точки зрения, позитивный показатель того, что люди хотят, чтобы виновных наказывали, а не придумывали мнимых врагов», – подытожила в эфире НСН Ирина Прохорова.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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