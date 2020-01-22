Прохорова: Литературное отношение к закону – печальная традиция государства

Ирина Прохорова: «Это то, что меня на самом деле волнует и беспокоит. Я не хочу говорить о том, хороша ли нынешняя конституция или плоха. Проблема в том, что отношение к закону, как к литературе, которую можно постоянно переписывать, это печальная традиции в нашем государстве. И поскольку Конституция рассматривается как инструмент решения сиюминутных задач, отсюда происходит полное недоверие к системе исполнения законов», – сказала она в беседе с НСН.

