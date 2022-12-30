«Королева панк-культуры!»: Гуляев назвал Вествуд легендой модных хулиганов

Британский дизайнер Вивьен Вествуд была легендой и примером для бунтарей из мира высокой моды, сказал в интервью НСН дизайнер Игорь Гуляев.

81-летняя Вествуд, которую называют главной панк-иконой британской моды, скончалась накануне в окружении семьи в своем доме в Лондоне. Она прославилась в 1970-х, когда ввела стиль панк в высокую моду.