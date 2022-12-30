«Королева панк-культуры!»: Гуляев назвал Вествуд легендой модных хулиганов
Шоу и показы Вествуд всегда были вызовом и криком поколения, а в преклонном возрасте она зажигала похлеще молодежи, сказал в эфире НСН Игорь Гуляев.
Британский дизайнер Вивьен Вествуд была легендой и примером для бунтарей из мира высокой моды, сказал в интервью НСН дизайнер Игорь Гуляев.
81-летняя Вествуд, которую называют главной панк-иконой британской моды, скончалась накануне в окружении семьи в своем доме в Лондоне. Она прославилась в 1970-х, когда ввела стиль панк в высокую моду.
«Ушла Легенда… Она прожила яркую жизнь, сумев стать не просто королевой панк-культуры, а сделать ее модной и коммерчески успешной. Вествуд была примером, мотиватором творческого бунтарства, ломая все правила, уверенно двигаясь вперёд и став локомотивом для ее последователей и учеников. Лично для меня она является одной из самых ярких легенд мировой моды со своим вкусом, со своей историей и со своими правилами. Ее показы и шоу - это всегда был вызов и крик поколения. Будучи уже взрослым человеком, эта смелая бабушка всегда зажигала так, как это могут делать молодые, бесшабашные, но очень уверенные в себе. Она прожила очень яркую жизнь, окружив себя теми, кто любил похулиганить вкусно и модно», - подчеркнул Гуляев.
Он рассказал об особенностях ее стиля и выразил надежду, что бренд Vivienne Westwood будет жить.
«У меня в гардеробе несколько уникальных культовых изделий, которые я приобрёл прямо с показа. Рад, что смог дотронуться до творчества великого и очень уважаемого мной смелого художника, ставшего для меня примером. Визитная карточка ее творений - это неправильность кроя, смелость решений, смешение стилей, которые стали для многих последователей и для меня лично хорошей ступенью в творчестве, Очень надеюсь на то, что ее бренд будет жить и радовать ещё не одно поколение своим креативом и смелостью. Спасибо за пример и талант, светлая память Легенде», - заключил собеседник НСН.
Ранее стилист Сергей Зверев рассказывал НСН о фэшн-иконах, которые приходят на Недели моды в Париже, Нью-Йорке и Милане.
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