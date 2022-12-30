Умерла модельер Вивьен Вествуд
Известный британский модельер Вивьен Вествуд умерла на 82-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано на странице ее дома моды в Twitter.
Вествуд умерла «мирно, в окружении своей семьи» в Клэпхеме, районе Южного Лондона.
«Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему», — отмечается в публикации.
Вивьен Вествуд стала известна в начале 70-х годов XX века. Дизайнер создавала одежду для байкеров и панков, которая была представлена в магазине ее мужа — музыканта, модельера, менеджера панк-группы Sex Pistols Малкольма Макларена. В дальнейшем Вествуд создала собственный бренд одежды, в коллекциях которого неизменно использовала элементы культуры панк-рока и музыки новой волны.
В 1992 году дизайнер получила звание дамы-офицера ордена Британской империи, в 2006-м стала дамой-командором, пишет «Свободная пресса». Также Вествуд известна своей активной политической позицией, модельер участвовала в акциях протеста в поддержку создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, за независимость Шотландии, за ядерное разоружение, против добычи сланцевой нефти, отмечает телеканал «360».
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