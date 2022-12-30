Умерла модельер Вивьен Вествуд

Вествуд умерла «мирно, в окружении своей семьи» в Клэпхеме, районе Южного Лондона.

«Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему», — отмечается в публикации.

Вивьен Вествуд стала известна в начале 70-х годов XX века. Дизайнер создавала одежду для байкеров и панков, которая была представлена в магазине ее мужа — музыканта, модельера, менеджера панк-группы Sex Pistols Малкольма Макларена. В дальнейшем Вествуд создала собственный бренд одежды, в коллекциях которого неизменно использовала элементы культуры панк-рока и музыки новой волны.

В 1992 году дизайнер получила звание дамы-офицера ордена Британской империи, в 2006-м стала дамой-командором, пишет «Свободная пресса». Также Вествуд известна своей активной политической позицией, модельер участвовала в акциях протеста в поддержку создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, за независимость Шотландии, за ядерное разоружение, против добычи сланцевой нефти, отмечает телеканал «360».

