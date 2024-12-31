«Концерты и кино»: Фронтмен «АукцЫона» назвал главные достижения 2024 года

Россиянам музыкант пожелал быть добрыми и отзывчивыми, а также просто замечательной во всех отношениях жизни.

«Всем хотелось бы пожелать здоровья, радости, удачи, хорошего настроения, быть добрыми и отзывчивыми. Замечательной жизни, с Новым годом!», - поздравил он.

Ранее Олег Гаркуша заявил, что у него нет ни одной проходной роли в кино. Гаркуша подчеркнул, что не является профессиональным артистом, но, несмотря на это, авторы фильмов предлагают то, что он может сыграть и где будет смотреться органично, передает «Радиоточка НСН».

