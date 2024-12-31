«Концерты и кино»: Фронтмен «АукцЫона» назвал главные достижения 2024 года

Олег Гаркуша рассказал НСН, что ему удалось сняться сразу в нескольких крупных кинопроектах.

Участник петербургской рок-группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в эфире НСН подвел итоги уходящего 2024 года, отметив, что концертную деятельность в этом году удалось активно совмещать со съемками в кино.

«У меня все отлично, у группы тоже, играем, я снимаюсь в кино… В этом году вышли фильмы «Особенности национальной больницы», «Рыжий», «Длительные свидания», «Кинопленка №8». Концерты совмещаем со многими другими моментами. Планов на 2025 год пока нет. Надеюсь, появятся какие-то приглашения – в кино, ведение фестивалей, и концерты «АукцЫона», конечно», - поделился музыкант.
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Россиянам музыкант пожелал быть добрыми и отзывчивыми, а также просто замечательной во всех отношениях жизни.

«Всем хотелось бы пожелать здоровья, радости, удачи, хорошего настроения, быть добрыми и отзывчивыми. Замечательной жизни, с Новым годом!», - поздравил он.

Ранее Олег Гаркуша заявил, что у него нет ни одной проходной роли в кино. Гаркуша подчеркнул, что не является профессиональным артистом, но, несмотря на это, авторы фильмов предлагают то, что он может сыграть и где будет смотреться органично, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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