Концерты Гарика Сукачева перенесли на апрель 2024 года

Концертный тур рок-музыканта Гарика Сукачева перенесли на апрель 2024 года. Об этом сообщается на странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

Гарик Сукачев выступит в Воронеже после госпитализации

Отмечается, что даты концертов изменены по независящим от музыканта и организаторов причинам.

Выступление Сукачева в Казани состоится 10 апреля, в Ижевске - 12 апреля. 27-го артист даст концерт в Самаре, 29-го - в Ульяновске.

В начале августа музыканта выписали из больницы. Сукачев опроверг слухи о недомогании из-за проблем с алкоголем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Рок-музыкаКонцертГарик Сукачев

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