Концерты Гарика Сукачева перенесли на апрель 2024 года
3 октября 202320:38
Концертный тур рок-музыканта Гарика Сукачева перенесли на апрель 2024 года. Об этом сообщается на странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что даты концертов изменены по независящим от музыканта и организаторов причинам.
Выступление Сукачева в Казани состоится 10 апреля, в Ижевске - 12 апреля. 27-го артист даст концерт в Самаре, 29-го - в Ульяновске.
В начале августа музыканта выписали из больницы. Сукачев опроверг слухи о недомогании из-за проблем с алкоголем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В небе над Белгородской областью сбили три воздушные цели
- В МВД Великобритании назвали «экоидиотами» борцов за природу
- Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем
- Тягачев назвал нечеловеческими извинения вице-президента УЕФА за допуск россиян
- Белый дом: у Пентагона осталось несколько миллиардов долларов на помощь Киеву
- В Брянской области началось разминирование после кассетного обстрела ВСУ
- МИД выразил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ
- Концерты Гарика Сукачева перенесли на апрель 2024 года
- Россиянин получил восемь лет колонии за домогательства к несовершеннолетней
- Франция согласилась передать Армении военную технику
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru