Концерт Шамана в Дзержинске отменили за сутки до начала

«Мы обязательно увидимся с вами, но не завтра, а 9 апреля. <...> Причина уважительная, скоро обо всём вам расскажу и, уверен, вы поймёте и поддержите меня», - написал певец.

Все приобретенные билеты будут действительны. Также Шаман заявил, что в Дзержинске в будущем состоится два концерта подряд.

Ранее Шаман подал две заявки на регистрацию бренда «Я русский» для производства различных товаров, в том числе алкогольной продукции и косметических средств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Общественное движение «Ветераны России» призвало отказать певцу в регистрации бренда, а зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с НСН заявил, что артист рискует репутацией после регистрации такого бренда.

