Заявки Шамана на регистрацию знака «Я русский» будет рассмотрена в течении 4 месяцев
Заявки певца Шаман (Ярослав Дронов) на регистрацию бренда «Я русский» будут рассматривать в течении четырех месяцев, сообщили в Роспатенте.
Уточняется, что сейчас поданные певцом заявки проходят необходимые экспертизы. Сам певец объяснял, что таким образом хочет бороться с контрафактом.
Ранее Шаман подал две заявки на регистрацию товарных знаков «Я русский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Под брендом могут продаваться продукты питания, ювелирные украшения, сладости, а также игрушки для взрослых, проводиться шоу-программы и записываться концерты. Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября.
В частности, общественное движение «Ветераны России» призвало отказать Шаману в регистрации товарного знака «Я русский», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Крымчанина приговорили к 13 годам колонии за госизмену
- Стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда»
- Виторган заявил, что фильмы об СВО очень важны для молодежи
- Заявки Шамана на регистрацию знака «Я русский» будет рассмотрена в течении 4 месяцев
- Рютте: НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией
- Жителей Курганской области призвали сдавать оружие на нужды СВО
- Две украинские ракеты сбили над Курской областью
- Авторы саундтрека к Atomic Heart выпустили рок-ремикс на песню из «Смешариков»
- Yonhap: КНДР направит 12 тысяч солдат в зону спецоперации
- Дени Вильнёв пообещал начать съемки «Дюны 3» раньше ожиданий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru