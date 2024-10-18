Заявки Шамана на регистрацию знака «Я русский» будет рассмотрена в течении 4 месяцев

Уточняется, что сейчас поданные певцом заявки проходят необходимые экспертизы. Сам певец объяснял, что таким образом хочет бороться с контрафактом.

Ранее Шаман подал две заявки на регистрацию товарных знаков «Я русский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Под брендом могут продаваться продукты питания, ювелирные украшения, сладости, а также игрушки для взрослых, проводиться шоу-программы и записываться концерты. Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября.

В частности, общественное движение «Ветераны России» призвало отказать Шаману в регистрации товарного знака «Я русский», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

